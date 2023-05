Tartarughe Ninja, Trent Reznor e Atticus Ross lavorano alla colonna sonora del film

Saranno due nomi illustri come Trent Reznor e Atticus Ross ad occuparsi della colonna sonora del prossimo film sulle Tartarughe Ninja, dal titolo Teenage Mutant Ninja Turtles. A dare la notizia è stata la leggenda dello skateboard, Tony Hawk, parlando della propria cover della canzone dei Nine Inch Nail, Wish.

Alla cover hanno partecipato anche Reznor e Ross. Nel corso del suo podcast Hawk vs Wolf insieme a Jason Ellis, Hawk ha raccontato:"Reznor e Ross stanno lavorando a Teenage Mutant Ninja Turtles. Quando sono andato da loro stavano lavorando alla colonna sonora di quel film di cui ci ha parlato Seth Rogen".



Seth Rogen è il fautore del progetto e ha definito come una folle energia il casting di Ninja Turtles. La notizia anticipata da Tony Hawk ha trovato conferma nelle parole del regista Jeff Rowe, che ha dichiarato di non aver parole per dare giustizia al lavoro che Reznor e Ross stanno compiendo per il film.



"Ora che il mio eroe da adolescente Tony Hawk ha fatto trapelare la notizia che i miei eroi musicali la stanno preparando, posso aggiungere che la colonna sonora è assolutamente incredibile. Esilarante, spaventosa, straziante, piena di suoni che non sapevo esistessero. Non ho il vocabolario per descriverla. Mi piace così tanto" ha dichiarato il regista.



Insieme a Seth Rogen, anche Evan Goldberg è produttore di Teenage Mutant Ninja Turtles, il prossimo capitolo cinematografico del franchise.