Tartarughe Ninja, primo trailer ufficiale per il film animato di Seth Rogen!

Gli anni passano, gli adolescenti cambiano, ma le Tartarughe Ninja restano: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo sono più in forma che mai, ed era evidente che non vedessero l'ora di dimostrarcelo in questo primo trailer ufficiale del film di Seth Rogen che riporterà le nostre TMNT sul grande schermo!

Primo di una serie di film sulle Tartarughe Ninja, quello in arrivo quest'anno si preannuncia come un film scanzonato e irriverente come solo le nostre tartarughe (e Seth Rogen, che in apertura ci tiene a ricordarci di essere un eterno adolescente) sanno essere: le nuove Teenage Mutant Ninja Turtle sembrano infatti intenzionate a mettere prima di tutto l'accento sulla prima delle quattro parole che compongono l'acronimo.

Teenager in tutto e per tutto, le TMNT di Seth Rogen passano il tempo girando video con lo smartphone, affettando angurie al volo e talvolta rischiando di farsi male (come il povero Donatello subito impara a sue spese): il tutto mentre la solita April O'Neil intervista i nostri eroi sulle loro origini, ritrovandosi invischiata in una spiegazione piuttosto accurata sui termini giusti da utilizzare per riferirsi alla loro mutazione.

Forte di un cast che comprende anche Jackie Chan, questo nuovo film sulle Tartarughe Ninja sembra davvero poter dare nuova linfa a dei personaggi mai usciti dai cuori dei fan: cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti!