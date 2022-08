Tartarughe Ninja, svelato il titolo e la data d'uscita del film di Seth Rogen!

Tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, l'attore, produttore, sceneggiatore e regista Seth Rogen ha rivelato il titolo ufficiale e la nuova data di uscita di Tartarughe Ninja, il prossimo film della saga delle famose Teenage Mutant Ninja Turtles.

Intitolato Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, come potete vedere in calce all'articolo, il film uscirà nei cinema esattamente tra un anno, il 4 agosto 2023: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sarà nei cinema tra un anno!!!!!" ha pubblicato Rogen sul suo profilo social nella notte italiana, quando a Los Angeles era ancora ieri: il post svela anche una sorta di installazione artistica che rivela il logo del film.

Mutant Mayhem sarà il settimo film cinematografico della saga di Tartarughe Ninja, e sarà un reboot animato che darà il via ad una nuova saga per Teenage Mutant Ninja Turtles. Si tratta anche del primo film d'animazione con Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello ad uscire nelle sale cinematografiche dal TMNT del 2007. Il nuovo film è stato annunciato come in sviluppo presso Nickelodeon Animation Studio nel giugno 2020, con Jeff Rowe, conosciuto per aver co-diretto The Mitchells vs. the Machines, scelto per la regia e Brendan O'Brien per la sceneggiatura.

Seth Rogen sarà il produttore insieme al suo storico collaboratore Evan Goldberg e a James Weaver, attraverso la loro compagnia Point Grey Pictures. Al momento non ci sono novità riguardante il cast, anche se a giugno 2021 Rogen aveva rivelato che le quattro Tartarughe Ninja saranno doppiate da adolescenti e non da attori adulti.

Ricordiamo che l'anno scorso è stato anche annunciato un nuovo film live action delle Tartarughe Ninja, anche se da allora non sono emersi nuovi dettagli.