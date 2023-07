Tartarughe Ninja, Shredder non sarà nel nuovo film ma c'è un valido motivo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem è un film d'animazione americano del 2023 diretto da Jeff Rowe (al suo debutto alla regia), co-diretto da Kyler Spears e scritto da Seth Rogen, Dan Hernandez e Benji Samit . È la settima pellicola dedicata al franchise delle tartarughe mutanti.

Paramount Pictures è in procinto di rilasciare il nuovo progetto dedicato ai personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird. A giudicare da quanto è stato mostrato nei trailer fino ad ora, sembra infatti che ci aspetti una interessante interpretazione di questo universo, con lo stesso Seth Rogen nei panni di Bebop.

Oltretutto, sappiamo che la nemesi per antonomasia del gruppo di ninja, il malvagio Shredder, non apparirà in questo film, ma c'è una buona ragione. Il regista Jeffe Rowe infatti, in una recente intervista a Collider, ha accennato al fatto che vedremo il personaggio, ma in futuro.

"Sarà una cosa in stile Il Cavaliere Oscuro" ha detto il cineasta facendo palese riferimento a come è stato trattato il Joker all'interno della trilogia diretta da Christopher Nolan, in particolare in Batman Begins.

"Quando ormai saranno cresciuti e non saranno più adolescenti, avranno acquisito anche abbastanza fiducia in loro stessi. Questo gli servirà per affrontare un nemico che è tre volte più forte e spaventoso di quanto possono immaginare. Credo che sia un approccio molto interessante e renderà tutto più drammatico".

In attesa di sapere come si evolverà il franchise dopo Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, vi lasciamo con il trailer del nuovo film animato sulle Tartarughe Ninja. Oltretutto, è anche già in sviluppo una serie spin-off successiva alla pellicola di Jeffe Rowe.