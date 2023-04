Tartarughe Ninja, Seth Rogen sul cast di teenager per il film:'Una folle energia'

Paramount Pictures ha proiettato nuovi video del reboot di Teenage Mutant Ninja Turtles al CinemaCon di Las Vegas, mostrando il giovane team di Tartarughe Ninja protagoniste del prossimo capitolo cinematografico d'animazione delle eroiche tartarughe, tra i protagonisti più conosciuti della cultura pop anni '90.

Leonardo (Nicolas Cantu), Donatello (Micah Abbey), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) e Raffaello (Brady Noon) sono i protagonisti del film. I doppiatori originali sono tutti giovani interpreti del cinema e della tv americana. Il produttore del film Seth Rogen ha doppiato Donkey Kong in Super Mario Bros. - Il Film e sarà tra i protagonisti anche di TMNT.



"Adoro questi personaggi: erano bizzarri, nobili, coraggiosi e intelligenti. Quando ho avuto l'opportunità di metterci mano sapevo che le versioni precedenti non avevano mai puntato sull'elemento adolescenziale. Abbiamo pensato 'E se lanciassimo adolescenti veri e catturassimo la loro folle energia adolescenziale?'. Ed è quello che abbiamo fatto. Hanno detto un sacco di cose disgustose che non potevamo usare nel film" ha dichiarato Rogen.



Intervistato da The Hollywood Reporter, la star di The Fabelmans ha parlato in questi termini del doppiaggio del film animato:"Su Ninja Turtles è stato bello perché siamo stati in grado di controllare molto di più la lavorazione. Per ogni sessione abbiamo messo insieme le persone. Quindi, ogni volta che le tartarughe hanno registrato erano insieme. Io e John Cena eravamo Bebop e Rocksteady, e abbiamo registrato insieme. Ice Cube ha un sacco di scene con i ragazzini e hanno registrato insieme. Abbiamo fatto di tutto per catturare quell'energia di improvvisazione che ottieni quando molte persone sono nello stesso posto nello stesso momento".



Seth Rogen produce Ninja Turtles insieme a Evan Goldberg.