Tartarughe Ninja: L'Ultimo Ronin, annunciato il film live-action! Sarà Rated R

Il mondo ha sempre voglia di Tartarughe Ninja, e il mondo del cinema non è certo sordo a questi richiami: quale occasione migliore del CinemaCon attualmente in corso, dunque, per annunciare quello che potrebbe rivelarsi uno dei film più interessanti del franchise? Già, perché stavolta l'intenzione è quella di puntare su toni molto più adulti.

Mentre si attende per il 2026 l'uscita del nuovo film animato delle Tartarughe Ninja, a prendere la parola è stato infatti Walter Hamada, che durante il CinemaCon ha annunciato l'arrivo di Tartarughe Ninja: L'Ultimo Ronin, film live-action che sarà tratto dall'omonimo e decisamente cupo arco narrativo a fumetti ambientato in un futuro post-apocalittico.

Per chi non conoscesse la mini-serie a fumetti, Tartarughe Ninja: L'Ultimo Ronin è uscita nel 2020 ed è ambientata, come già vi anticipavamo, in un futuro in cui il Clan del Piede è riuscito a uccidere tutte le Tartarughe eccetto una (non vi sveleremo chi): proprio all'unico superstite toccherà quindi avventurarsi in una missione alla ricerca di vendetta, finendo per scontrarsi con il nipote di Shredder.

L'intenzione di Paramount, stando a quanto anticipato da Hamada, è quella di rispettare i toni più dark e adulti della serie presentando il film come Rated R: basterà a garantire una qualità all'altezza? Staremo a vedere!

