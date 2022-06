Tartarughe Ninja, il reboot animato di Seth Rogen sarà il primo di una serie di film

Il reboot animato delle Tartarughe Ninja di Seth Rogen sarà il primo di molteplici progetti pianificati per il loro ritorno in pompa magna. Nonostante il loro marchio sia ancora in auge è dal 2016 che le Tartarughe Ninja non approdano al cinema e in quell'occasione il risultato non fu particolarmente apprezzato.

Adesso Paramount spera di rimediare con un reboot che torna alle origini della serie di fumetti che ha dato vita al franchise da miliardi di dollari. Sarà un reboot completamente animato in CG, uno stile abbandonato dopo il film del 2007.



Nonostante il negativo feedback dell'epoca, pare che il pubblico l'abbia apprezzato maggiormente rispetto all'ultima versione.

Seth Rogen in qualità di produttore è pronto a tornare in sella. Scoprite la descrizione dei personaggi del reboot di TMNT.



Il capo dello studio Brian Robbins è convinto della bontà del progetto:"È animato e risale alle origini delle Tartarughe. Seth [Rogen] e il suo partner di produzione Evan Goldberg sono state scelte brillanti perché nessuno può raccontare storie sull'essere adolescenti meglio di loro. Sono appassionati e super nerd riguardo alle Tartarughe. Funzionerà per bambini, genitori, Gen Z e Millennial. Abbiamo in programma di realizzare diversi film d'animazione in questo modo, ma un giorno potremmo tornare ad una versione ibrida live action".



Cosa aspettarci dal reboot di Tartarughe Ninja firmato Seth Rogen? Ecco tutto ciò che sappiamo al momento sul progetto.