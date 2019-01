Tartarughe Ninja: la produzione del reboot dovrebbe iniziare a breve

La Paramount Pictures ha deciso di realizzare un reboot di Tartarughe Ninja e le ultime notizie vorrebbero l'inizio del lavoro di produzione a breve.

La produzione di Tartarughe Ninja dovrebbe iniziare tra pochissimo tempo, proprio all'inizio di quest'anno, stando agli ultimi report.

E questo nonostante i primi due film sulle Tartarughe Ninja non siano stati accolti poi così positivamente dal pubblico. Le ultime notizie volevano Andrew Dodge alla scrittura della sceneggiatura; la news risale a giugno del 2018. Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller rimangono ancora, al momento, i produttori della nuova pellicola, attraverso la loro società di produzione, la Platinum Dunes.

Michael Bay non ha avuto un grande successo ultimamente con i suoi franchise, ma questo non ha comunque fatto perdere la volontà al regista di restare attaccato ai progetti in qualità di produttore. Dopo l'insuccesso al botteghino di Transformers: L'Ultimo Cavaliere, ha prodotto Bumblebee, che sta facendo discretamente bene; nonostante i primi due film sulle Tartarughe Ninja non siano stati proprio dei gran successi, lui comunque continuerà a produrre questo terzo live-action.

April O'Neil non sarà più interpretata da Meghan Fox e, a quanto pare, non vedremo nemmeno più Stephen Amell nelle vesti di Casey Jones! Ora, i produttori di A Quiet Place hanno confermato che la produzione del reboot sta per iniziare e che hanno "delle scadenze che cercheremo di rispettare".

Non ci resta che attendere qualche ulteriore informazione. Voi siete curiosi di vedere questa nuova versione di Tartarughe Ninja? Ditecelo pure nei commenti!