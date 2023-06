Tartarughe Ninja, le prime reazioni al film animato Mutant Mayhem

La reazione immediata del pubblico è stata davvero positiva, con una standing ovation che ha invaso la sala cinematografica e applausi anche per il regista Jeff Rowe , presente alla proiezione. In Mutant Mayhem, dopo anni di rifugio dal mondo umano, i fratelli tartaruga sono pronti a conquistare il cuore dei newyorchesi per poter essere accettati come dei normali adolescenti grazie ad atti eroici. Sul nostro sito potete trovare il trailer di Mutant Mayhem , in attesa dell'uscita nelle sale del film. Il cast di doppiatori originali è ricco di star, da Rose Byrne a Jackie Chan, John Cena, Ice Cube, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph e lo stesso Seth Rogen. Sono stati confermati Trent Reznor e Atticus Ross per la soundtrack di Ninja Turtles , e il film è una delle versioni più attese del franchise che riguarda le iconiche tartarughe mutanti amanti della pizza e delle arti marziali, alle quali sono state addestrate dal loro fido maestro Splinter. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità che riguardano il nuovo capitolo animato delle Tartarughe Ninja , in uscita ad agosto negli Stati Uniti d'America.

Just saw an unfinished cut of TMNT: MUTANT MAYHEM and had soooooo much fun



Could watch these characters hang out for hours and hours. 2 ATCQ needle drops made me happy — ryan (@ryangaur) June 12, 2023

The art was amazing, the soundtrack was on point, the sound design was great and the writing was hilarious! #TMNT #AnnecyFestival — Ryan Grobins @ AnnecyFestival (@RyanGrobins) June 12, 2023