Tartarughe Ninja, non solo reboot in CGI: in arrivo anche un nuovo live-action!

Mentre proseguono i lavori per il reboot in CGI delle Tartarughe Ninja, Variety e Deadline fanno sapere che Paramount Pictures ha messo in cantiere un nuovo film live-action delle Teenage Mutant Ninja Turtles ancora senza titolo.

La sceneggiatura del progetto è stata affidata ai fratelli Casey e Colin Jost, mentre alla produzione troviamo nuovamente Michael Bay, già dietro le due pellicole di TMNT uscite al cinema nel 2014 e 2016. I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, e negli articoli non viene specificato se si tratterà di una ripartenza totale o di qualcosa collegato ai film precedenti.

Colin Jost è attualmente impegnato anche su Worst Man per la Universal, in cui reciterà insieme a Pete Davidson del Saturday Night Live. Lo sceneggiatore è stato da poco nominato agli Emmy per il suo lavoro al Saturday Night Live, per cui tornerà anche nella prossima stagione. Casey Jost invece è produttore dello show di scherzi Impractical Jokers, e ha inoltre contribuito a programmi come il Late Show di Jimmy Fallon, Characters Welcome e The Special Without Brett Davis.

Siete incuriositi dal progetto? Fateci sapere le vostre impressioni, come sempre, nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo ai dettagli sui personaggi del reboot animato delle Tartarughe Ninja.