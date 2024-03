Tartarughe Ninja, Jeff Rowe premiato da Paramount: il regista firma un contratto esclusivo

Jeff Rowe, il regista di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, noto in Italia come Tartarughe Ninja: Caos Mutante, diventerà ufficialmente un uomo della Paramount Animation.

Paramount Pictures ha infatti annunciato che Rowe ha firmato un accordo pluriennale di sviluppo first-look, che coprirà le sue attività di regia, sviluppo, produzione e produzione esecutiva di titoli animati e live-action: attualmente l'autore sta lavorando per lo studio alla regia del sequel di Tartarughe Ninja, in uscita il 9 ottobre 2026.

Rowe ha diretto e co-sceneggiato Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, uscito nei cinema ad agosto. Il film ha incassato 180 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha aiutato il marchio Teenage Mutant Ninja Turtles – lanciato per la prima volta con una serie di fumetti nel 1984 – a raccogliere circa 1 miliardo di dollari di vendite al dettaglio lo scorso anno. Il suo altro lavoro include la co-scrittura dell'acclamato film d'animazione Netflix del 2021 The Mitchells vs. the Machines, che è stato nominato all'Oscar come miglior film d'animazione.

"Jeff è stato una forza creativa determinante e un partner eccellente nel dare nuova vita al nostro iconico franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles", ha dichiarato il presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation Ramsey Naito in una nota. “Sono così orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme e non vedo l’ora che il pubblico possa sperimentare la prossima evoluzione della nostra incredibile collaborazione”. Rowe ha aggiunto: “Lavorare con la Paramount e avere l’opportunità di reinventare i personaggi iconici delle Tartarughe Ninja è stato un sogno diventato realtà. Sono grato a Ramsey e all’intero team per questa nuova offerta. Mi risulta anche che sarò pagato in denaro e non in pizza, il che penso che sarà una vera svolta!"

Ricordiamo che la saga di Teenage Mutant Ninja Turtles continuerà nella nuova serie tv delle Tartarughe Ninja.