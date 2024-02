Tartarughe Ninja, il nuovo film uscirà nel 2026! Svelato il titolo ufficiale

Il film sulle Tartarughe Ninja è in arrivo: Paramount Pictures ha annunciato il titolo del seuqel del reboot animato Tartarughe Ninja-Caos Mutante che durante la scorsa estate ha incassato ben 180 milioni al botteghino.

"È da anni che cerchiamo di rinvigorire questo franchise, e siamo felici di continuare a espandere il tanto amato universo delle Tartarughe Ninja portando nuove avventure alle famiglie e ai fan" ha dichiarato Ramsey Naito, presidente della Paramount Animation e della Nickeldeon Animation. Brian Robbins, CEO della Paramount e Nickeldeon Pictures ha aggiunto: "In questi 40 anni le Tartarughe Ninja hanno intrattenuto generazioni di fan e il fenomeno continua a crescere. Siamo lieti di continuare a far evolvere l'eredità delle Tartarughe Ninja in collaborazione con Seth Rogen, Evan Goldberg e Jeff Rowe, che stanno innovando il franchise con il loro umorismo così originale e uno storytelling per il pubblico di tutto il mondo, adatto per ogni piattaforma". Qui potete trovare il commento di Seth Rogen sul giovanecast del reboot delle Tartarughe Ninja.

Ma il sequel delle Tartarughe Ninja-Caos Mutante non sarà l'unica novità: quest'estate su Paramount+ arriverà una serie intitolata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, uno spin-off televisivo ambientato nello stesso universo di Caos Mutante. Jeff Rowe ha rivelato alcuni dettagli sul sequel del film: "L'unica cosa che posso dire senza fare spoiler è che Shredder dovrà essere 100 volte più spaventoso di Superfly. Superfly è un villain credibile, è forte e pericoloso e potrebbe conciare per le feste le Tartarughe. Shredder ha bisogno di essere tutto questo e anche di più". In attesa del sequel, in uscita nel 2026, potete leggere la nostra recensione di Tartarughe Ninja-Caos Mutante.