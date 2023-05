Tartarughe Ninja, il nuovo film animato uscirà prima del previsto!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem è il nuovo lungometraggio animato dedicato ai quattro giovani spadaccini mutanti, prodotto da Seth Roghen la pellicola sembra voler abbandonare il tono inutilmente realistico come visto nei recenti lungometraggi in live-action, puntando ad un ritorno a quelle che erano le atmosfere della serie animata.

Ecco quindi il colpo di scena, sembra infatti che la Paramount abbia spostato la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem al 2 agosto, quindi due giorni prima rispetto alla data precedente.

Seth Rogen sta producendo il film animato in CGI e ha affermato che si concentrerà sulla parte "adolescenziale", facendo paragoni con film come Stand By Me e Lady Bird.

Tutto sembra quindi puntare ad un cambio di marcia, rispetto a quello che si può leggere nella nostra recensione di Tartarughe Ninja: Fuori Dall'Ombra, che come detto puntava su tutt'altre atmosfere.

"La cosa divertente è che stavamo facendo una telefonata con il supervisore musicale e lui diceva 'La musica non va bene in questo modo...o meglio, andrebbe bene ma in modo strano, come lo descriveresti?' E il nostro regista ha detto 'Lo descrivo come quello che ascolteresti interpretando Pro Skater di Tony Hawk '", ha detto Seth Roghen durante un'intervista al podcast Hawk vs Wolf.

Il produttore ha poi continuato "Penso sia come un assortimento casuale di musica, più o meno, ma tutto combacia perfettamente, ha la stessa energia e lo stesso spirito...È fantastico, è davvero fantastico, è completamente animato ed esce ad agosto ed è incredibile. Sono davvero entusiasta di questo film".

Inoltre è stato confermato che il nuovo trailer debutterà a breve, ossia il prossimo 31 Maggio.

Sembra quindi che non ci vorrà ancora molto prima di vedere questa nuova interazione su schermo dedicata al franchise, nell'attesa ecco una nuova foto del gruppo di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.