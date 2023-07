Tartarughe Ninja, l'esplosivo trailer finale del film! Paramount annuncia anche il sequel

A poche ore dall'annuncio della serie tv di Tartarughe Ninja, che amplierà la nuova saga cinematografica creata da Seth Rogen, Paramount Pictures ha diffuso anche il trailer finale Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nuovo film d'animazione in arrivo nelle sale italiane dal prossimo 30 agosto.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile nel player all'interno dell'articolo, inizia a raccontare la prima avventura del reboot delle Tartarughe Ninja, Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo, che riemergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Ma non è tutto, dato che in queste ore Paramount ha anche annunciato Tartarughe Ninja 2, che sarà un sequel diretto del nuovo film: la conferma del nuovo capitolo segue la decisione di Paramount di escludere la produzione di nuovi film animati originali in favore di IP consolidate.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è l'ultima aggiunta al longevo franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles, ed è stato scritto dal duo Seth Rogen ed Evan Goldberg insieme a Jeff Rowe, Dan Hernandez e Benji Samit. Il film è diretto da Rowe e segnerà il suo primo credito come regista primario dopo la co-regia dell'acclamato The Mitchells vs the Machines. Il cast vocale all-star include anche Ice Cube Seth Rogen, Jackie Chan, John Cena, Paul Rudd , Rose Byrne, Post Malone, Hannibal Buress, Natasia Demetriou, Maya Rudolph e Giancarlo Esposito.

La data d'uscita per l'Italia, lo ricordiamo, è fissata al prossimo 30 agosto.