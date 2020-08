Tartarughe Ninja, cosa dobbiamo aspettarci dal film animato? Ne parla Seth Rogen

Le Tartarughe Ninja sono tra i personaggi di origine fumettistica maggiormente apparsi sul grande schermo nel corso dei decenni, e la prossima star che si cimenterà in un lavoro legato alle tartarughe più amate della cultura pop è Seth Rogen. Il film in lavorazione sarà una nuova avventura animata, anche se al momento non esiste una data d'uscita.

"Da fan di lunga data delle Tartarughe Ninja stranamente la parte 'teenage' di Teenage Mutant Ninja Turtles è sempre stata la parte che mi è piaciuta di più, come qualcuno che ama i film per adolescenti, che ha fatto molti film per adolescenti e che ha iniziato letteralmente la propria carriera scrivendo un film per adolescenti. L'idea di una specie di perfezionamento di quell'elemento è davvero entusiasmante per noi. Voglio dire, senza trascurare il resto, ma usandolo davvero come punto di partenza per il film".



I personaggi sono stati creati da Kevin Eastman e Peter Laird per un fumetto del 1984 e successivamente adattati in una serie animata di grande successo nel 1987. Anzi, definirlo un successo è probabilmente un eufemismo, visto che le Tartarughe Ninja si sono trasformate in un autentico fenomeno della cultura pop. Nel corso degli anni i personaggi hanno vissuto esperienze in tv e al cinema, ma gli ultimi film, Tartarughe Ninja (2014) e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra (2016) sono stati giudicati dei flop clamorosi dalla critica.

