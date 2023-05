Tartarughe Ninja al completo nella nuova foto del film d'animazione Mutant Mayhem

In esclusiva per Empire Magazine è arrivata online una nuova foto di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, atteso nuovo film d'animazione di Paramount Pictures basato sulla saga delle Tartarughe Ninja e creato, scritto e prodotto da Seth Rogen.

L'immagine mostra i protagonisti riuniti in una classica 'posa da supereroi', e arriva a corredo di alcune nuove interessanti dichiarazioni del regista e co-sceneggiatore Jeff Rowe, che ha paragonato Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem a Stand by Me e Lady Bird, il classico coming-of-age tratto da Stephen King e il più recente dramedy adolescenziale diretto da Greta Gerwig: l'obiettivo del team dietro alla realizzazione del film, infatti, era quello di imbottigliare l'energia e l'esuberanza di Donatello, Michelangelo, Raffaello e Leonardo e creare "il film di formazione per adolescenti definitivo".

"Volevamo che fosse come Stand By Me e Lady Bird. Ma, sai, con le Tartarughe Ninja, ovviamente", ha dichiarato il regista Jeff Rowe. "Questi personaggi del resto hanno molta di quella sfacciataggine non autentica che hanno tutti gli adolescenti: quando sei un adolescente, non sai niente e quindi agisci in maniera esaltata, convinto di poter fare qualsiasi cosa. E questo è qualcosa in cui i nostri protagonisti sono bravissimi".

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem: il film uscirà il 31 agosto in Italia.