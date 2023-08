Tartarughe Ninja - Caos Mutante è un reboot? Ecco come si inserisce negli altri film

Ogni volta che viene annunciata una nuova iterazione di una IP famosa bisogna sempre districarsi tra remake, reboot, sequel, prequel, mid-quel e mille altri termini come questo. Tartarughe Ninja - Caos Mutante non fa eccezione, quindi scopriamo assieme di cosa si tratta di preciso.

Iniziamo dicendo che Tartarughe Ninja - Caos mutante è il settimo film dedicato alle tartarughe antropomorfe più famose al mondo e sì, rappresenta in tutto e per tutto un reboot per il franchise.

L’ultimo film animato in digitale era TMNT del 2007, che non era andato per niente bene, seguito poi dai due live-action del 2014 e 2016, anche quelli accolti poco positivamente dalla critica. Ecco allora che Tartarughe Ninja - Caos Mutante rappresenta a tutti gli effetti un reboot perché intende far ripartire l'IP e il franchise, puntando decisamente in avanti.

Infatti si parte con una veste grafica completamente nuova, e se volete scoprire come hanno realizzato l'animazione di Tartarughe Ninja Caos Mutante vi basta cliccare qua; veste grafica che dovrebbe quindi accompagnare il franchise che da oggi, 30 agosto, arriva al cinema anche in Italia.

Paramount ha infatti già in programma dei sequel per Tartarughe Ninja - Caos mutante, magari portando in scena Shredder come villain del prossimo film. Jeff Rowe infatti dovrebbe dirigere il sequel, mentre la serie animata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles dovrebbe essere in produzione per Paramount Plus. Serie spin-off del film che quindi amplierà già il franchise in un prossimo futuro, aspettando il prossimo lungometraggio che appunto pare sia già in lavorazione.

Ma voi cosa ne pensate di questo nuovo corso delle Tartarughe Ninja? Siete contenti che abbiano rilanciato così il franchise tra cinema e serie tv? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.