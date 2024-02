Tartarughe Ninja Caos Mutante, quando e dove vedere in streaming il nuovo film animato

Quando e dove vedere in streaming Tartarughe Ninja: Caos Mutante in Italia? Se lo avete perso al cinema e volete recuperarlo da casa o se semplicemente avete voglia di rivederlo dalla comodità del divano, ecco tutto quello che dovete sapere.

Il nuovo film d'animazione Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà disponibile in streaming in Italia dal 1°marzo in esclusiva su Paramount+, piattaforma di streaming on demand di Paramount attiva da qualche tempo anche nel nostro paese: tutti gli abbonati al servizio potranno riprodurre il nuovo film del popolare franchise delle Tartarughe Ninja, che a partire da questa data sarà incluso nel catalogo senza ulteriori costi aggiuntivi.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante esplora le avventure degli eroi amanti della pizza preferiti da tutti, che emergono dalle fogne per le strade di New York. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell'ombra della Grande Mela. Prodotta da Nickelodeon Animation e Point Grey Pictures, il film è prodotto da Chris Yost (The Mandalorian, Thor: Ragnarok) e Alan Wan (l'acclamata serie tv animata Blue Eye Samurai, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles).

Il grande successo del film ha portato ad una nuova serie tv spin-off di Tartarughe Ninja e ad un sequel per il cinema attualmente in sviluppo.