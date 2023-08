Tartarughe Ninja - Caos Mutante: ecco come hanno fatto l'animazione del film

Siamo ormai arrivati in un momento storico di rinascita e rinnovamento per il Cinema d'animazione. E Tartarughe Ninja - Caos Mutante si pone proprio in questo filone qua, data la sua peculiare tecnica realizzativa. Ma come è stato animato il film?

Arriva oggi, mercoledì 30 agosto, nelle sale italiane Tartarughe Ninja - Caos Mutante, nuovo film dedicato alle quattro tartarughe antropomorfe più famose di sempre. E guardando le prime immagini si può subito capire che c'è una tecnica di animazione particolare dietro al film. Qua infatti potete trovare l'ultimo trailer di Tartarughe Ninja Caos Mutante.

Prodotto da Nickelodeon e Point Grey Pictures, e distribuito da Paramount, è stato animato da Mikros Animation e Cinesite, tra Montreal, Parigi e Vancouver, seguendo le direttive del regista Jeff Rowe. Per Tartarughe Ninja – Caos mutante voleva infatti una tecnica diversa dal solito, che ricordasse I Mitchell contro le macchine, film che Rowe ha co-diretto e che usava già una propria tecnica di animazione particolare.

Rowe ha detto di essersi ispirato agli sketch che faceva sui suoi quaderni a scuola, e al loro stile esagerato e sopra le righe. L’altra fonte di ispirazione del film è ovviamente Into the Spider-Verse, vero apripista per questo nuovo filone di animazione. L’idea di Tartarughe Ninja - Caos Mutante era proprio quella di lavorare sull’imperfezione e pensare i disegni e l’animazione proprio come se fosse un teenager a farli. Il punto era infatti inserire elementi esagerati, appuntiti o linee randomiche dei contorni, che riprendessero i disegni di un quaderno scolastico.

Si sono poi ispirati anche alla serie tv degli anni ’80 oppure alla linea di giocattoli classica delle Tartarughe Ninja. Tantissimi elementi che messi assieme hanno creato l'animazione peculiare del film.

E voi che ne pensate di questa tecnica? Avete già visto il film? Sapete che Paramount ha già annunciato una nuova serie tv sulle Tartarughe Ninja? Diteci tutto nei commenti!