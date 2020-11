Tartarughe Ninja, l'autore della trilogia anni '90 vuole il sequel: ecco cosa ha detto!

Lo sceneggiatore della amatissima trilogia sulle Tartarughe Ninja uscita nel corso degli anni '90 ha dichiarato che adorerebbe mettersi al lavoro su un ulteriore film per continuare la saga, visto anche il successo che certi prodotti di quell'epoca stanno rivivendo ai giorni nostri. Chissà cosa ne pensa la Paramount...

Stiamo parlando di Bobby Herbeck, ovvero l'autore del soggetto e co-sceneggiatore dei film sulle mitiche Tartarughe Ninja usciti nei primissimi anni '90: ovvero, Tartarughe Ninja alla riscossa (1990), seguito da Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze (1991) e Tartarughe Ninja III (1993).

Attualmente la Paramount sta lavorando a un reboot animato della saga con Seth Rogen in cabina di produzione. L'ultima volta che lo studio ha provato a dare nuova linfa al franchise è stato all'epoca dei reboot prodotti da Michael Bay, ma Herbeck vorrebbe che lo studio tornasse a lavorare al sequel dei suoi tre film originali, un po' alla maniera di Halloween, con gli ultimi sequel/reboot firmati da David Gordon Green e del quale è in arrivo il nuovo Halloween Kills.

"Sì, la risposta è sì. Stiamo provando a farlo diventare realtà. Vogliamo un reboot. Abbiamo sentito alcuni fan su Instagram che ci chiedevano perché non fare un reboot del primo film, adoreremmo poterlo fare. La verità è che questa proprietà si è consolidata negli ultimi 30 anni come parte della nostra moderna cultura pop, non scomparirà. Continuerà semplicemente a crescere. Amerei poter tornare, abbiamo parlato con Steve Barron [regista del primo film, ndr.] e con Brian Hanson e se mai ci sarà un'opportunità la sfrutteremo. Immaginate se Brian Henson avesse avuto accesso alla tecnologia che abbiamo oggi all'epoca del primo film. Penso sarebbe stato straordinario. Un reboot del genere penso farebbe venire l'acquolina alla gente".