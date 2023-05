Tartarughe Ninja, arrivano i character poster dei quattro protagonisti!

Eccoli in successione: Leo, Raph, Donnie, e Mikey (Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo). Ognuno con i suoi colori e con la sua personalità inconfondibile. I nuovi character poster dei quattro protagonisti di Tartarughe Ninja danno un assaggio (ben abbondante) delle avventure che li aspettano.

Ci troviamo di fronte alle iconiche Tartarughe Ninja nella loro fase adolescenziale. Il loro modo d'agire, sempre stato al contempo stravagante e geniale, si vede dunque esasperato da una tale fase vitale.

Nei character poster ogni protagonista è 'inquadrato' in vari momenti ed espressioni che colgono al meglio le sue espressioni caratteristiche. Ma oltre alle quattro immagini realizzate singolarmente, vi abbiamo allegato anche un altro poster (ci teniamo a specificare che le immagini sono della Paramount) in cui i nostri eroi si riuniscono.

Il reboot del film di Seth Roger sarà solo il primo di una serie di film, dunque le vicende in cui verranno coinvolti non sembrano essere le ultime ad essere accolte sul grande schermo. Non manca moltissimo all'uscita del film sulle Tartarughe Ninja: la data è infatti prevista per il 2 Agosto di quest'anno, un rilascio anzi anticipato rispetto a quello precedentemente annunciato. Nel frattempo, questo 31 Maggio uscirà il trailer ufficiale del progetto.

