Tartarughe Ninja, arriva la descrizione dei personaggi per il reboot in CGI di Seth Rogen

Da quanto emerso grazie a The Illimunerdi circa l'annunciato reboot cinematografico in CGI delle Tartarughe Ninja prodotto da Rogen e Goldberg, sembra proprio che il progetto voglia accentuare le caratteristiche adolescenziali dei protagonisti Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, il loro essere appunto teenager.

Lo scopriamo grazie alla descrizioni (che trovate a questo link), dove viene spiegato che ognuno di loro ha tra i 13 e i 16 anni ma con diversità lampanti: Leonardo è il leader e caposquadra; Raffaello è la testa calda; Michelangelo è il goffo del gruppo con rare eccezioni in cui si distingue dagli altri; Donatello è la mente e l'intellettuale.



Stando a quanto riportato precedentemente da Deadline, sarebbe attualmente in lavorazione un nuovo progetto animato prodotto proprio da Seth Rogen e dai suoi partner della Point Gray Pictures, il che significa che a bordo del film troviamo anche Evan Goldberg e James Weaver. Alla regia del film, inoltre, un nome davvero molto amato tra i fan delle serie animate, il grande Jeff Rowe, noto soprattutto come regista della bellissima Gravity Falls.



A sceneggiare il film troviamo invece Brendan O'Brien, già collaboratore della Point Gray Pictures avendo scritto Cattivi Vicini 2 e Mike & Dave - Un matrimonio da sballo. Brian Roberts, presidente di Kid & Family for ViacomCBS, ha dichiarato in merito: "L'aggiunta del genio di Seth, Evan e James all'umorismo e all'azione già parte integrante di TMNT renderà questo progetto una re-invenzione di livello superiore della proprietà. Non vedo l'ora di scoprire cosa faranno, e so che Ramsey Naito e il suo team sono entusiasti di portare Nick Animation Studios verso una nuova e grande direzione con il loro primo film d'animazione in CG".



