Tartarughe Ninja, annunciato il cast del nuovo film: ci sono John Cena e Jackie Chan!

Il nuovo film della saga delle Tartarughe Ninja sviluppato da Seth Rogen ha finalmente sollevato il sipario sul cast di attori e attrici che doppieranno i personaggi, e a quanto pare l'attesa dei fan è stata ripagata.

Nella versione originale, infatti, il cast all-star di doppiatori sarà composto da Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raffaello), con Jackie Chan che doppierà il saggio topo mentore Splinter.

Seth Rogen interpreterà il malvagio Bebop, mentre John Cena interpreterà l'amico di Bebop, Rocksteady. Tra le altre star segnaliamo poi anche Hannibal Buress nei panni di Gengis Frog, Rose Byrne nei panni di Leatherhead, Ice Cube nei panni di Superfly, Natasia Demetriou nei panni di Wingnut, Ayo Edebiri nel ruolo di April O'Neil, Giancarlo Esposito nel ruolo di Baxter Stockman, Post Malone nel ruolo di Ray Fillet, Paul Rudd nella parte di Mondo Gecko e Maya Rudolph in quella di Cynthia Utrom.

Il film segue la storia dei fratelli Turtle, che cercano di conquistare il cuore dei newyorkesi compiendo atti eroici nella speranza di poter essere accettati dai loro concittadini come normali adolescenti. la situazione si complica quando un misterioso sindacato criminale scatena un esercito mutante per le strade della città. Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Grey Productions sono i produttori per Paramount Pictures e Nickelodeon Movies, per quello che sarà il primo film d'animazione in CG di Nickelodeon. “Siamo estremamente entusiasti di questo cast di livello mondiale che abbiamo riunito per dare vita al nuovo capitolo dell'universo di Teenage Mutant Ninja Turtles. Questo progetto stabilisce un nuovo standard per il franchise e non vediamo l'ora di poterlo condividere con i fan di tutto il mondo."

La Paramount ha fissato una data di uscita per il 4 agosto. Jeff Rowe, noto per The Mitchells vs. the Machines, ha curato la regia. Secondo quanto riportato, il nuovo film delle Tartarughe Ninja sarà il primo di una saga.