Tartarughe Ninja 2, Shredder farà paura nel sequel: il villain paragonato a Joker

In attesa della serie tv animata spin-off di Tartarughe Ninja, Paramount Pictures sta lavorando anche al sequel diretto di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film d'animazione della saga uscito qualche mese fa e prodotto da Seth Rogen.

Come saprete se avete già visto il film, Tartarughe Ninja: Caos Mutante non ha introdotto Shredder nella nuova saga, lasciando da parte l'iconico villain del franchise delle Teenage Mutant Ninja Turtles per mettere al centro del primo capitolo il villain Superfly. Tuttavia, Shredder compare nella scena post-credit, dettaglio che ovviamente ha anticipato il suo arrivo in Tartarughe Ninja 2, e in una nuova intervista promozionale il regista Jeff Rowe ha spiegato che la cosa è stata assolutamente pianificata.

"Shredder era il cattivo principale nella prima versione del film, ma poi abbiamo deciso di cambiare approccio e seguire un'altra strada", ha detto Rowe parlando con Empire Magazine. "Voglio dire, la DC e Christopher Nolan tenuto da parte Joker per Il Cavaliere Oscuro, no? Capite cosa intendo? L'unica cosa che posso dire senza fare spoiler è che il nostro obiettivo è rendere Shredder deve almeno 100 volte più spaventoso di Superfly - che è già di per sé un cattivo credibile, pericoloso e forte, e che ha creato un sacco di guai alle Tartarughe Ninja: Shredder sarà tutto questo e molto di più."

