Tartarughe all'infinito: Hannah Marks dirigerà il film tratto dal romanzo

Hannah Marks dirigerà per Fox 2000 l'adattamento del romanzo di John Green, Tartarughe all'infinito. Altre opere di Green hanno avuto una loro versione cinematografica, come Colpa delle stelle e Città di carta. Elizabeth Berger e Issac Aptaker si occuperanno dello script. Marks ha già diretto la serie Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

Tartarughe all'infinito è incentrato su Aza, una sedicenne che soffre di disturbo ossessivo compulsivo, che indaga, suo malgrado, sulla scomparsa del miliardario Russell Pickett, perché la sua migliore amica, Daisy, vuole trovarlo. In ballo c'è una ricompensa di 100.000 dollari.

Hannah Marks nasce come attrice (Dirkly's Gently Holistic Detective Agency) e da qualche tempo è passata dietro la macchina da presa. Attualmente è impegnata nelle riprese della teen-comedy The Swimsuit Issue per LD Entertainment.

Qualche tempo fa Netflix ha fatto sapere di avere nel mirino un adattamento di un altro libro di John Green, dal titolo Let It Snow: innamorarsi sotto la neve.

Il libro racconta delle inaspettate opportunità di un gruppo di liceali che vengono sorpresi dalla tempesta di neve che colpisce la loro provincia.

Diretto da Josh Boone, Colpa delle stelle fu un successo incredibile di pubblico, e rese famosi Shailene Woodley e Ansel Elgort.

Città di carta invece ha per protagonisti Cara Delenvingne e Nat Wolf. Ora un nuovo progetto, Tartarughe all'infinito, su cui per il momento si sa ancora ben poco.