Taron Egerton diventa Wolverine nel MCU in questa nuova fanart

Non è la prima volta che troviamo fanart di Taron Egerton come Wolverine, ma quella di oggi ce lo mostra con tanto di costume originale del personaggio. Vediamola insieme.

Lui dice di non saperne nulla, ma tutti (o quasi) vogliono Taron Egerton come nuovo Wolverine del MCU.

E se la volontà da parte dell'attore ci sarebbe, e di sostenitori illustri anche, finora da parte dei Marvel Studios non si è sentita volare una mosca. Certo, le priorità al momento sono altre, ma il futuro erede di Hugh Jackman come Wolverine nel MCU sarà sempre un argomento caldo tra i fan.

È per questo che abbondano le fanart in merito, come questa dell'utente Instagram bobby_art.

"Ecco l'edit che ho realizzato per mostrarvi come potrebbe essere il Wolverine di Taron Egerton con indosso un costume fedele a quello blu e giallo dei fumetti. Ho scelto lui perché è l'attore più vociferato per la parte, e credo che possa essere una buona scelta in quanto ad altezza e abilità recitativa" scrive l'artista nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Secondo noi, costume fedele o meno ai fumetti, Taron Egerton farebbe decisamente figura come nuovo Wolverine. E voi, che ne pensate? Chi vorreste vedere nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.