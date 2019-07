Taron Egerton diventa Wolverine nella clamorosa fan-art di BossLogic

Ormai conosciamo tutti il talento straripante di BossLogic, ma questa volta l'artista di Instagram potrebbe essersi superato: in una nuova fan-art appena pubblicata sul proprio profilo ufficiale, infatti, l'attore Taron Egerton viene immaginato come il nuovo Wolverine del Marvel Cinematic Universe.

Potete ammirare l'immagine in calce all'articolo.

Recentemente, l'attore di Kingsman - Secret Service e Robin Hood è stato al centro di rumor insistenti che lo vorrebbero come il primo candidato per il ruolo, che dopo anni di Hugh Jackman sarà reboottato dai Marvel Studios: durante il Comic-Con, Kevin Feige ha confermato che la sua compagnia sta lavorando ad un film sugli X-Men, insieme ad uno sui Fantastici Quattro, che potrebbero arrivare già nella Fase 5 del MCU.

Il fumettista Mark Millar ha annunciato che Taron Egerton sarà il prossimo Wolverine qualche settimana fa, rinvigorendo le voci di corridoio che lo stesso attore aveva cercato di attenuare: "Ho sentito parlare di questo rumor", aveva dichiarato Egerton con tanta umiltà. "La verità è che non so se sono abbastanza macabro per la parte. Voglio dire, se i Marvel Studios pensano che io sia pronto per quel ruolo, allora grande, facciamolo. Ma penso che probabilmente ci siano dei candidati migliori. Però mi piacerebbe essere coinvolto in quel mondo da qualche parte."

C'è da sottolineare che Millar e Egerton sono piuttosto vicini, essendo l'attore il protagonista del franchise cinematografico tratto dal fumetto creato dall'autore, del quale Millar detiene i diritti.

Voi ce lo vedete nei panni di Logan? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo a tutti gli annunci della Fase 4 del MCU.