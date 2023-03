Taron Egerton taglia corto: non vuole più essere Wolverine

Taron Egerton, protagonista di Kingsman - Secret Service -, ha cambiato idea e non vuole più far parte del Marvel Cinematic Universe dopo le voci che lo avrebbero voluto come prossimo Wolverine nei futuri film degli X-Men della Marvel.

Nonostante il mezzo flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la Marvel continua a lavorare sul suo universo cinematografico e sulla miriade di personaggi che in qualche modo si intersecano in esso: nuovi film dedicati ai mutanti sono sulla via della produzione e mentre sappiamo che Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine nel prossimo Deadpool 3, si erano fatte insistenti le voci secondo cui Taron Egerton lo avrebbe sostituito nei nuovi X-Men.



Voci che vengono messe a tacere dal diretto interessato in maniera decisa. Egerton, che in un primo momento si era dichiarato pronto al ruolo ha infatti raccontato e spiegato il suo nuovo disinteresse per la cosa in un’intervista con Total Film in cui ha spiegato le ragioni che stanno dietro al suo cambio di rotta.



Queste le parole dell’attore al magazine: “ Il ruolo di cui ho parlato è ancora aperto, ma ormai sono troppo vecchio per interpretarlo. Probabilmente quel treno è passato. Sì, tutta la storia di Wolverine - mi viene chiesto di parlarne e poi a prescindere da quello che dici ognuno la trasforma in quello che vuole sentire -. Non sarò io a interpretare Wolverine. Non ci sono segnali a indicarlo. E non so se forse sono arrivato al punto in cui non è più quello che voglio. Non lo so”.



Quindi ha continuato: “Mai dire mai, mi piacciono quei film. Mi sono divertito tanto negli ultimi dieci, quindici anni nel guardarli, ma in ogni caso forse non è più il genere di ruolo adatto a me. Forse è passato il momento in cui potesse essere la cosa giusta per la mia carriera”.



Parole che paiono quasi definitive quelle dell’attore inglese che potremo ritrovare su Disney+ nel film dedicato alla storia che sta dietro il videogioco Tetris, di cui vi lasciamo il trailer.