Taron Egerton smentisce i rumor su Wolverine ma apre al Marvel Cinematic Universe

Taron Egerton, così come tanti altri nomi altisonanti tra cui Daniel Radcliffe, è stato recentemente al centro di rumor che lo volevano come interprete del nuovo Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Durante una recente intervista con Heart Breakfast (via Digital Spy), però, la star di Kingsman e Rocketman ha smentito il suoi coinvolgimento come erede di Hugh Jackman: "Quello penso sia un semplice rumor. Per quanto ne so è infondato. Non so se sono abbastanza spaventoso per il ruolo."

Nonostante non sembri molto interessato al ruolo dell'iconico membro degli X-Men, Egerton ha rivelato un particolare interesse per la saga del MCU: "Voglio dire, se quelli della Marvel pensano che lo sia bene, ci sto. Ma credo che ci sono dei candidati più validi. Ma mi piacerebbe molto essere coinvolto in quel mondo."

Dopo il successo ottenuto quale protagonista del franchise di Kingsman, il cui prequel The King's Man è atteso per il prossimo febbraio, Egerton si è recentemente distinto per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman, il biopic musicale diretto da Dexter Fletcher che è stato presentato allo scorso Festival di Cannes. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Rocketman.

