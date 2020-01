Taron Egerton e Scarlett Johnasson in trattative per La Piccola Bottega degli Orrori

Full Circle Cinema ha riferito che Taron Egerton sarebbe in trattative per il ruolo da protagonista ne La Piccola Bottega degli Orrori, remake del celebre musical/horror del 1986 diretto da Frank Oz.

I talenti di Egerton come cantante sono stati pienamente utilizzati in Rocketman, film biografico su Elton John che ha permesso alla star di ottenere il Golden Globe per la migliore interpretazione in un film musical o commedia, ma aveva già dimostrato le sue doti nel film d'animazione Sing, per il quale tornerà anche nel sequel.

Parallelamente alla storia di Full Circle, inoltre, Jeff Sneider di Collider ha postato su Twitter non solo la conferma per le voci su Egerton, ma anche che Scarlett Johansson lo avrebbe raggiunto nel progetto: alla star di Black Widow e Jojo Rabbit è stata offerta la parte di Audrey, ovvero l'interesse amoroso del protagonista Seymour. Ora, il fatto che la star abbia ricevuto tale offerta non vuol dire automaticamente che la accetterà, ma la cosa è interessante perché ci fa capire quanto la Warner Bros. voglia puntare in alto per questo progetto.

