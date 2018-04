Taron Egerton sarà la superstar del rock Elton John in Rocketman!

Lo spumeggiante agente segreto di Kingsman e di Kingsman: Il Cerchio d'Oro, Taron Egerton, è stato scelto per interpretare il ruolo di protagonista in Rocketman, quello di Elton John! I due sono anche apparsi insieme ne Il Cerchio d'Oro, se ricordate.

La notizia, riportata per prima da Deadline, è che la Paramount sta lavorando, al momento, agli accordi per sviluppare, finanziare e distribuire il film in tutto il mondo. Taron Egerton è il titolare del ruolo dell'iconico cantante rock Elton John, a cui The Rocketman si ispira.

La pellicola tratterà in particolare gli inizi della carriera del cantante. Forse non tutti lo sanno, ma Sir. Elton John iniziò a studiare alla Royal Academy of Music, dove era considerato un vero e proprio prodigio, e poi, nel tempo, arrivò alla fama mondiale, grazie anche alla duratura collaborazione con il suo partner alla stesura dei testi, Bernie Taupin.

Questa pellicola si concentrerà moltissimo sulla parte della vita di John che i più giovani non hanno visto "live", quella tutta glitter e lustrini, quella che l'ha reso cioè, l'icona che oggi tutti conosciamo e amiamo. Alla regia di The Rocketman ci sarà Dexter Fletcher a partire da uno script di Lee Hall.

Matthew Vaughn produrrà la pellicola con la sua Marv Films e anche Elton John sarà tra i produttori, attraverso la sua Rocket Pictures, al fianco del collega David Furnish. La lavorazione alla pellicola inizierà nell'estate 2018 ma al momento non abbiamo alcuna ulteriore notizia sull'uscita in sala di The Rocketman.

Vi terremo aggiornati.