Taron Egerton rassicura i fan dopo essere svenuto sul palco

Durante la serata di ieri, Taron Egerton è collassato sul palco durante la sua esibizione. Nessuna notizia era però arrivata riguardo la salute dell'attore, che oggi ha fortunatamente rassicurato tutti sui social.

La star, celebre per avere interpretato Elthon Jhonn nel film del 2019, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Rocketman, è svenuta sul palco durante la premiere del suo nuovo spettacolo nel West End "COCK". Infatti, durante la serata di apertura, il sipario è calato brevemente e il sostituto è intervenuto per finire lo spettacolo. I sostenitori e i fan di tutto il mondo si sono preoccupati fin da subito per la salute di Egerton, che oggi ha finalmente rassicurato tutti con le seguenti parole:

"Come alcuni di voi avranno sentito, ieri sera sono svenuto durante la prima esibizione di COCK. Sto completamente bene. Un po' di mal di collo e un ego ferito, ma sto bene. Ho deciso di dare una svolta positiva e apprezzerei se qualcuno dei presenti a teatro la scorsa notte dicesse che ho dato una performance talmente impegnata ed elettrizzante che il mio corpo non è riuscito a gestire".

A quanto pare, Taron Egerton si esibiva da circa 90 miniti prima di svenire. Subito è stato assistito da un dottore che si trovava tra il pubblico e il suo sostituto, Joel Harper-Jackson, è intervenuto in modo che lo spettacolo potesse essere completato. Egerton si è assicurato di ringraziare Harper-Jackson, che ha definito "un attore straordinario e una persona adorabile", per essere stato all'altezza dell'occasione e aver completato la performance.