Taron Egerton si prende una pausa dai social media: 'Instagram ostacola i miei obiettivi'

In un nuovo post su Instagram, l'attore Taron Egerton (ricordato per Kingsman - Secret Service, Billionaire Boys Club e Rocketman) ha annunciato che si prenderà una pausa dai social. L'immagine mostra uno sfondo nero nel quale Egerton ha scritto il suo pensiero al riguardo.

"Mi prenderà una pausa dai social media" scrive. "Non so perché sto facendo una dichiarazione al riguardo; penso soltanto che sia difficile interrompere un ciclo che credo crei dipendenza e questo mi spinge a impegnarmi su me stesso. Sono arrivato al punto di passare davvero troppo tempo a scrollare la bacheca e sento che la mia capacità di rilassarmi, essere presente a me stesso, leggere libri, guardare film e cercare compagnia nelle persone che amo si sta deteriorando sempre più". Era il giugno 2022 quando TikTok lanciò il nuovo limite di utilizzo giornaliero.

Ha poi continuato: "Riguardo il lavoro, ossia la volontà di migliorare sempre più, IG è uno dei tanti ostacoli che mi allontanano dall'obiettivo. Grazie a tutti quanti per le parole gentili. Lo apprezzo molto, ho soltanto bisogno di non leggere il pensiero di estranei per un po'. Sono sicuro che questa roba sia davvero utile per ognuno di noi" ha concluso con l'emoji del cuore.

Inoltre, l'attore ha condiviso ulteriori dettagli nella descrizione del post: "Buon resto dell'anno a tutti. Se sei nella mia stessa situazione, ricordati di lanciare il tuo fottuto telefono dall'altra parte della stanza... Fallo più spesso!".

Gli auguriamo di affrontare al meglio la situazione. A proposito di libri, film e compagnia, sapete qual è la canzone preferita di Taron Egerton?