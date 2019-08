Taron Egerton non sa nulla dei rumor su Wolverine, ma vorrebbe interpretare il personaggio

Dopo i commenti di Mark Millar sul nuovo Wolverine, le voci di corridoio su una possibile assunzione della star Taron Egerton per la versione Marvel Cinematic Universe del mutante canadese si sono fatte più insistenti.

Talmente insistenti da arrivare fino alle orecchie dell'attore stesso, che è stato interpellato in proposito da Variety. Potete guardare la sua intervista in calce all'articolo.

"Amo i Marvel Studios e amo i loro film, e amo anche quando si ha una scusa per essere in forma. Mi piacerebbe farne parte. Che l'arrivo del nuovo Wolverine sia una cosa realistica o meno, questo non lo so, ma mi piacerebbe davvero“.

L'attore ha anche scherzato sul fatto che, purtroppo, non sarebbe in grado di farsi crescere delle basette belle folte come quelle di Hugh Jackman.

La star di Kingsman e Rocketman aveva già ribadito l'infondatezza di questi rumor circa un mese fa, ma anche all'epoca si era profuso in complimenti per i Marvel Studios ammettendo il suo interesse per la parte. Naturalmente se qualche contattato fra Egerton e Feige dovesse già esserci stato nessuno dei due lo ammetterebbe comunque, dato che il film di debutto degli X-Men nel MCU è al momento ancora in fase embrionale, e dovrebbe arrivare solo nella Fase 5 insieme a quello dei Fantastici Quattro.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vederlo nella parte di Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre informazioni, guardate una bellissima fan-art di Taron Egerton nei panni di Logan.