Taron Egerton, Matthew Vaughn sorprende tutti: 'No Wolverine, meglio Lex Luthor'

Taron Egerton sarà una variante di Wolverine in Deadpool 3, ma secondo Matthew Vaughn, l’attore sarebbe eccellente nei panni di un villain della DC.

Vaughn ha parlato durante il podcast Happy Sad Confused sia del suo prossimo film Argylle e delle possibilità che la pellicola AppleTV riserva, sia dell’attore Taron Egerton, conosciuto durante il casting di Kingsman, e di come lo vedrebbe perfettamente non nei panni di Wolverine, ma in quelli del supervillain di Superman Lex Luthor:

“Sarebbe meglio come Lex Luthor. Sarebbe un Luthor fantastico. Non dovrebbe essere Wolverine. Non credo che sia adatto. Bisogna tornare al fumetto. Hugh è brillante nel ruolo di Wolverine, ma io tornerei a quello che è il fumetto... è un uomo piccolo, duro e spietato. Hugh l'ha reso così iconico che se vai in quella versione...no. Taron sarebbe un perfetto, intelligentissimo supercattivo”

Proprio Taron Egerton si è recentemente preso una pausa dai social media, sostenendo di aver passato troppo tempo a scrollare la bacheca e di voler migliorare se stesso, facendo libri, leggendo sport e cercare compagnia nelle persone invece che sui social network. Un ottimo tentativo di migliorare sé stesso da parte dell’attore, fresco di nomination sia agli Emmy che ai Golden Globe 2023 per la sua interpretazione nella miniserie televisiva Black Bird. È possibile quindi che nei futuri progetti della star ci sia la possibilità di buttarsi nella complicata interpretazione di Lex Luthor? Staremo a vedere.