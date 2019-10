Taron Egerton con il look di Wolverine di Hugh Jackman nella fan art

La star di Kingsman, Taron Egerton appare nei panni di Wolverine nella versione di Hugh Jackman in una nuova fan art pubblicata su Instagram. Con l'uscita di Logan di James Mangold nelle sale è terminata l'esperienza di Hugh Jackman nel ruolo che gli ha regalato fama a livello mondiale, Wolverine, dopo quasi due decenni.

Tra i nomi ricorrenti nelle discussioni dei fan per la sostituzione di Jackman, uno dei più 'chiacchierati' è certamente Taron Egerton. Il digital artist Ivan Morini ha creato una fan art che immagina Taron Egerton proprio nei panni di Wolverine.

Nell'immagine Egerton ha la stessa pettinatura di Jackman nei film e i famosi artigli che contraddistinguono il famoso X-Men.



Marvel Studios, nel corso del San Diego Comic-Con, ha confermato il progetto d'includere i mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia le tempistiche paiono ancora piuttosto lunghe quindi probabilmente dovremo aspettare diverso tempo prima di sapere chi raccoglierà l'eredità di Hugh Jackman.

Taron Egerton ha ammesso di essere lusingato nel sapere che il suo nome è accostato a Wolverine e accetterebbe volentieri di far parte di un franchise come il Marvel Cinematic Universe.

Tra i nomi che sono usciti ad inizio anno anche Daniel Radcliffe, che tuttavia aveva ridimensionato i rumors sul suo eventuale ingaggio.

L'unica cosa certa è che Hugh Jackman dopo Logan - definito da Guillermo del Toro come uno dei migliori film di sempre - ha appeso gli artigli al chiodo e non tornerà nel ruolo.