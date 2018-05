Taron Egerton e Jamie Foxx nei character poster di Robin Hood

La Summit Entertainment ha svelato due nuovi character poster dal prossimo film dedicato al personaggio di Robin Hood, e sviluppato dallo studio, che potete ammirare comodamente nella galleria di immagini in calce a questa notizia.

I due character poster che trovate qui di seguito si riferiscono a due dei personaggi principali del film: ovviamente il Robin Hood di Taron Egerton e il Little John interpretato da Jamie Foxx.

Questo nuovo film sul personaggio - che i realizzatori promettono avrà un tono molto più "grintoso" rispetto alle precedenti incarnazioni - mostrerà un Robin Hood differente, lontano dalla leggenda che conosciamo oggi. La pellicola promette grandi battaglie, combattimenti spettacolari e anche una storia d'amore senza tempo.

Oltre a Egerton (Kingsman) e Foxx (Django Unchained), in Robin Hood vedremo anche Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) come Will Scarlet, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) come Lady Marion, Tim Minchin (Californication) come Frate Tuck, e Paul Anderson (The Revenant) come Guy of Gisborne.

Otto Bathurst ha diretto questo nuovo adattamento cinematografico che debutterà in USA il prossimo 21 novembre 2018. La sceneggiatura è firmata da Joby Harold. Tra i produttori della pellicola figurano Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.





Trovate i character poster comodamente qui sotto.