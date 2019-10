Taron Egerton si dice ancora interessato al ruolo di Wolverine, seppure incerto

In attesa che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe cominci il prossimo maggio 2020 con l'arrivo nelle sale di Black Widow con Scarlett Johansson, si continua a parlare dei progetti ufficiali in cantiere e del futuro, con particolare riguardo ai due attesissimi reboot dei Fantastici 4 e degli X-Men.

Al momento sappiamo soltanto che faranno parte della Fase 5, in programma dal 2022 in poi, ma a intrigare particolarmente i fan del MCU è il toto-attore relativo al futuro interprete di John Logan, il mitico Wolverine, che tra tutti gli X-Men è probabilmente il più amato. Al momento non ci sono informazioni sui casting ma un nome in particolare gira e rigira da mesi nei vari rumor e notizie di settore, tra l'altro molto apprezzato dagli appassionati. Stiamo parlando del Taron Egerton di Kingsman e Rocketman, che oltre ad essere un eccezionale talento british ha la fisicità praticamente perfetta per la parte, molto vicina a quella fumettistica.



Secondo James Mangold e Matthew Vaughn sarebbe un Wolverine perfetto e pensano che anche Hugh Jackman (con cui Egerton è amico dal set di Eddie the Eagle) possa approvarlo come suo successore, ma la scelta finale è tutta del Presidente Marvel Studios Kevin Feige (ora anche CCO Marvel Entertainment). Al netto di tutti gli endorsement e delle incognite, comunque, durante l'ACE Comic-Con l'attore ha avuto modo di rispondere a una domanda sulla questione, spiegando:



"Adoro i film Marvel e ho molti amici che recitano ormai in quelle produzioni e che mi dicono essere delle esperienze fantastiche e che amerei davvero lavorarci. Non lo so, comunque. Credo che questa cosa di Logan sia estremamente interessante. Sono onestamente sconcertato da tutto questo endorsemente, perché non mi sono mai considerato un tipo alla Wolverine".



Continua poi: "Il film arriverà tra qualche anno, comunque. So che Kevin Feige ha detto che ci metteranno ancora un po' a realizzare il reboot degli X-Men. Quindi ecco, magari tra qualche anno sarà abbastanza duro per recitare nella parte. Non è un segreto che io sia una fan sfegatato della Marvel e che reciterei in quei film anche subito. Mi piacerebbe davvero molto farne parte".