Taron Egerton è Elton John nel primo trailer di Rocketman

Taron Egerton è un giovane e indomito Elton John nel teaser trailer, anche in italiano, di Rocketman, diffuso da Paramount Pictures. Il progetto è in cantiere dal 2011 con Tom Hardy e James McAvoy inizialmente tra i candidati per interpretare il ruolo della popstar. Alla fine è stato scelto Egerton, con Dexter Fletcher alla regia.

Rocketman racconta la vita di Elton John dai suoi primi giorni alla Royal Academy of Music fino alla sua ascesa nel mondo della musica da autentica superstar negli anni '70 e oltre. Il film mostra anche la sua collaborazione con il manager Bernie Taupin (Jamie Bell), così come il rapporto con la madre Sheila Eileen (Bryce Dallas Howard).

La promozione del film è iniziata diversi giorni fa, con la diffusione di alcune foto di Taron Egerton nel personaggio di John, con giacca dorata e occhiali scintillanti.

Taron Egerton ha recitato con l'autentico Elton John in Kingsman: il cerchio d'oro e ha spiegato come Rocketman non sia un vero e proprio biopic quanto un 'musical fantasy' sulla vita e sulle canzoni di John.

Il film racconta 'la storia umana senza censura degli anni rivoluzionari di Sir Elton John'. A differenza di Bohemian Rhapsody, che dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle performance canore di Freddie Mercury e dei Queen, Rocketman andrà per la strada opposta e offrirà un'immersione completa nella vita di Elton John, fra sesso, droga e rock'n'roll.

Scritto da Lee Hall, Rocketman è diretto da Dexter Fletcher e include nel cast Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard.

Il film arriverà nelle sale americane dal 21 maggio 2019.