Taron Egerton conferma che Kingsman 3 sarà l'ultimo con Eggsy ed Harry

Matthew Vaughn è attualmente impegnato con le riprese dell'attesissimo The King's Man, prequel del franchise in uscita il prossimo febbraio 2020 che anticiperà l'uscita nel 2021 di Kingsman 3, che come ha confermato anche in queste ultime ore Taron Egerton sarà l'ultimo capitolo della saga con protagonisti Eggsy ed Harry.

Intervistato nel corso dell'ASE Comic-Con di Seattle, infatti, l'interprete britannico recentemente osannato dalla critica per la sua straordinaria interpretazione di Elton John in Rocketman, ha avuto modo di confermare che Kingsman 3 sarà il suo ultimo film nei panni di Eggsy: "Il prossimo anno arriverà The King's Man, prequel ambientato circa 100 anni prima dell'inizio di Kingsman, e io non ci sarò. So però qualcosa al riguardo e devo dire che sembra magnifico, con un cast di prim'ordine e una storia fantastica. Poi toccherà nuovamente a me, quando gireremo l'ultimo capitolo della trilogia dedicata a Eggsy ed Harry. Le riprese sono previste per il prossimo anno e l'uscita è nel 2021".



In The King's Man troveremo un cast ricchissimo composto da Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Daniel Bruhl, Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode e Charles Dance, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 13 febbraio 2020.



Avete già letto il nostro speciale dedicato a The King's Man?