Taron Egerton conferma l'esistenza dello script di Kingsman 3

I fan di Kingsman si aspettano che alla saga venga data una degna conclusione dopo due film e un prequel, e pare proprio che le loro speranze siano ben riposte: stando alle parole del protagonista Taron Egerton, infatti, le idee sul terzo film della serie sarebbero già piuttosto chiare.

L'attore visto recentemente nel ruolo di Elton John in Rocketman ha infatti rivelato che la sceneggiatura del film sarebbe praticamente pronta, pur ammettendo di non potersi sbottonare eccessivamente sull'argomento. "In realtà non avrei il permesso di parlarne, ma c'è uno script. C'è un'idea veramente molto chiara. Il piano, al momento, è di farne un altro ancora, un'ultima volta" ha spiegato Egerton.

La star di Kingsman ha poi proseguito parlando della volontà di dire addio a Eggsy nel modo migliore, confermando quindi che con Kingsman 3 dovrebbe giungere al capolinea la storia di quest'ultimo e del suo mentore Harry: "Vorrei farne ancora un altro perché, francamente, mi piacerebbe dire addio a Eggsy nel modo giusto e concludere la trilogia. Tutte le cose belle finiscono. L'abbiamo sempre immaginata come una trilogia e vorrei tanto concludere questa storia, perché ho amato davvero tanto questo personaggio" ha concluso Egerton.

Tempo di addii non solo per Eggsy ed Harry, comunque: Kingsman 3, infatti, vedrà molto probabilmente un passaggio di testimone alla regia, con John S. Baird in prima linea per ereditare il ruolo ricoperto finora da Matthew Vaughn.