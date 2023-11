Taron Egerton compie 34 anni: 'Rocketman? Ora amo Elton John ancora di più'

Essere fan di Elton John è una cosa, diventare Elton John ne è una completamente diversa: Taron Egerton ha avuto modo di provare entrambe le esperienze e, dopo aver vestito i panni dell'autore di Yellow Brick Road in occasione di Rocketman, non ha mai mancato l'opportunità di ribadire il suo amore per lui.

Egerton, che oggi spegne 34 candeline, conobbe sir Elton John quando il celebre musicista fu coinvolto nelle riprese del secondo capitolo di Kingsman, durante le quali proprio la voce di Don't Go Breaking My Heart chiese al giovane attore se fosse interessato ad interpretarlo in un biopic.

"Tutto è iniziato perché il regista di Kingsman ha scoperto che sapevo cantare, e quando Elton John è stato coinvolto nel sequel, mi ha chiesto se fossi interessato ad interpretarlo. Ovviamente ho accettato subito, perché è un personaggio a cui sono molto affezionato. Per questo ho studiato tantissimo canto e pianoforte, per cercare di assomigliargli il più possibile. Ora che lo conosco e siamo diventati amici lo amo ancora di più e tengo a Rocketman più di ogni altro film che abbia fatto finora. Per me è stato un momento decisivo, nella mia vita e nella mia carriera" sono state le parole del nostro Taron. Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Rocketman.