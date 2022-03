Taron Egerton sta bene: l'attore è già tornato sul palco per Cock

Per Taron Egerton sembra essersi trattato solo di un grosso spavento: la star di Rocketman, come ricorderete, era collassata sul palco durante Cock, lo spettacolo attualmente in scena nel West End di cui il nostro è il protagonista. L'attore di Kingsman, però, sembrerebbe esser stato in grado di tornare immediatamente in scena.

Dopo lo svenimento sul palco di Taron Egerton si era subito diffuso un più che giustificato timore per le condizioni di salute dell'attore: il nostro sembrerebbe però aver semplicemente subito l'effetto di un periodo di forte stress fisico dovuto a un calendario piuttosto fitto che, unito alle luci del palcoscenico, avrebbe quindi causato un momentaneo cedimento.

A testimonianza di ciò, oltre alle parole con cui Egerton ha rassicurato i fan nelle scorse ore, c'è il fatto che l'attore sia tornato in scena con effetto praticamente immediato: svenuta durante la serata di domenica, la star di Robin Hood - L'Origine della Leggenda si è infatti presentata nuovamente sul palco lunedì sera, confermando di esser già pronto a riprendere la solita routine (questa volta, speriamo, senza sfiancarsi fino al collasso).

"Un po' di mal di collo e un ego ferito, ma sto bene" ha scherzato lo stesso Egerton nelle scorse ore: uno scenario decisamente migliore, fortunatamente, di quello prospettato dopo lo spiacevole evento dai fan più ansiosi!