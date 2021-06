Tararughe Ninja, Seth Rogen e Evan Goldberg produttori di un nuovo film: ecco quando esce

Avete già ordinato la pizza? Perché Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo stanno per tornare. Seth Rogen e Evan Goldberg saranno tra i produttori di un nuovo film animato de Le Tartarughe Ninja che arriverà presto al cinema.

È stato lo stesso Seth Rogen ad annunciarlo su Twitter, condividendo una pagina di appunti che sembrerebbe esser stata presa dritta da un quaderno degli appunti di Leonardo (dopotutto dice chiaro e tondo Leonardo in alto a destra), nel quale viene rivelata la data d'uscita del film nelle sale.

Tra uno scarabocchio e l'altro, che includono, tra le altre cose, riferimenti ai fratelli di Leonardo e all'amica reporter April O'Neal (interpretata in passato da attrici molto amate come Megan Fox e Sarah Michelle Gellar), vediamo infatti ripetuta la data 11 agosto 2023, che parrebbe essere proprio il giorno in cui il nuovo film d'animazione in CGI approderà sugli schermi.

Ma a ribadire il concetto arriva anche un altro tweet di Rogen che aggiunge: "Teenage Mutant Ninja Turtles 11 agosto 2023 (Leo prende appunti come ero solito fare io)".

Assieme a Rogen troviamo alla produzione del film anche il co-creatore di Preacher e The Boys Evan Goldberg e il presidente della loro casa di produzione, la Point Grey Pictures, James Weaver, in associazione con Nickelodeon.

La sceneggiatura del reboot di TMNT sarà affidata a Brendan O'Brien (Cattivi Vicini), mentre alla regia troveremo Jeff Rowe (I Mitchell contro le macchine).