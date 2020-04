Tarantino spietato: 'La gente non capì niente di Grindhouse!'

Al nome di Quentin Tarantino, per buona parte degli spettatori, il pensiero va immediatamente ai Pulp Fiction e ai Kill Bill, ai Bastardi Senza Gloria e ai The Hateful Eight: difficilmente, insomma, qualcuno si ricorderà di nominare Grindhouse, cosa della quale sembra ormai aver preso atto il regista stesso.

Non che sia un'assoluta novità, in effetti: il buon Quentin ha sempre ammesso di non andare fiero del film girato con Robert Rodriguez quanto dei suoi lavori di maggior successo, ma è sul rapporto che i suoi fan hanno con Grindhouse che il regista di C'era una Volta a... Hollywood è voluto tornare.

"Io e Robert avvertimmo che con Grindhouse la gente non avesse colto tutto il discorso sulle double features, sul cinema d'exploitation. Non avevano capito niente. Non avevano idea di cosa ca**o stessero guardando. Per loro non significava nulla" ha spiegato Tarantino riferendosi in particolar modo al pubblico degli Stati Uniti, dove il film floppò abbastanza clamorosamente.

Grindhouse, ricordiamo, era un progetto composto da due film (A Prova di Morte, di Tarantino, e Planet Terror di Robert Rodriguez) girati nel rispetto di tutti gli stilemi e i difetti tipici dei b-movie con cui i due registi sono cresciuti e per i quali hanno sempre professato grande amore. Nel caso in cui vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Grindhouse.