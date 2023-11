A Tarantino piaceva Twilight? La clamorosa rivelazione della regista

La nebbia di Forks, una cittadina piovosa, popolata da vampiri e licantropi ha fatto da sfondo alla storia d'amore tra Edward Cullen e Bella Swan raccontata da Stephenie Meyer tra le pagine di Twilight e nella sua saga di romanzi poi diventati una serie cinematografica che ha fatto battere il cuore a tutti gli adolescenti. E forse, anche a Quentin Tarantino.

Sebbene Twilight non abbia mai brillato (a differenza di Edward Cullen) mantenendo sempre toni piuttosto piatti, l'impatto che ha avuto sulla cultura pop è stato immenso. Non tanto da perdonargli l'espressività di Kristen Stewart, ma tale da arrivare dritto al cuore del regista di Bastardi Senza Gloria.

A svelare il "guilty pleasure" di Tarantino è stata la regista di Twilight Catherine Hardwicke: "Tante persone mi dicevano: 'Lo so, non è un film per me, non rientro nel target e non avrebbe dovuto piacermi, ma segretamente mi piaceva. Sai?' Oppure Quentin Tarantino mi ha detto che gli è piaciuto davvero".

Anche i più duri hanno un cuore tenero e Tarantino, che di certo non ama i risvolti più zuccherosi, ha ceduto alla storia d'amore tormentata tra il vampiro di Robert Pattinson (sapevate che gli studios volevano Henry Cavill come Edward Cullen?) e l'umana di Kristen Stewart.

Twilight ha compiuto 15 anni e forse sarebbe ora di un reboot: per la regista la nuova coppia Cullen-Swan dovrebbe essere Jenna Ortega e Jacob Elordi in un remake di Twilight!