Tarantino, non solo il libro: 'C'era una Volta a Hollywood arriverà a teatro'

Che Quentin Tarantino non guardasse più al solo cinema era chiaro ormai da un po': il regista di Pulp Fiction e Kill Bill ha deciso di affrontare il mondo della letteratura traendo un romanzo dal suo ultimo film C'era una Volta a Hollywood, ma stando alle sue ultime dichiarazioni le sorprese potrebbero non finire qui.

Mentre il libro di C'era una Volta a Hollywood vola nelle classifiche di Amazon, infatti, il buon Quentin ha pensato bene di rivelare di essere al lavoro sul copione di uno spettacolo teatrale tratto proprio dal film con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

"Che ci crediate o no, ho scritto uno spettacolo teatrale su C'era una Volta a Hollywood. Ci ho lavorato su sei o sette mesi. [...] Avevo voglia di scrivere uno spettacolo e c'è della roba che non ho messo nel libro... Volevo che esistesse come spettacolo teatrale. Ripeto, volevo affrontare delle cose che non sono riuscito a mettere nel film e nel libro. Lo spettacolo ha qualcosa a che fare con l'Italia" sono state le parole de regista di The Hateful Eight.

Vi incuriosisce quest'idea? Pensate che il film con Margot Robbie possa rendere allo stesso modo anche sul palcoscenico? Diteci la vostra nei commenti! Tarantino, intanto, ha parlato di un remake de Le Iene come suo possibile ultimo film.