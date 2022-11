Tarantino, Luca Guadagnino difende il foot fetish:'Adorano i suoi film per le ossessioni'

Il regista di Bones and All, Luca Guadagnino, ha parlato della passione del collega Quentin Tarantino per i piedi femminili, spesso oggetto di critiche da parte dei detrattori del regista di Pulp Fiction e Le iene. Guadagnino ha parlato del suo prossimo lavoro, il documentario su Salvatore Ferragamo e del suo legame con Tarantino.

Nell'intervista di Moviemaker Guadagnino ha sostenuto che, a suo parere, anche Ferragamo avesse un feticismo del piede:"Penso che avesse una passione per i piedi, un fetish per i piedi, in un certo senso. C'era qualcosa che lo rendeva ossessivo, al punto che quando era solo un ragazzino faceva le scarpe per sua sorella. Probabilmente sentiva inconsciamente che la scarpa fosse un vero ricordo importante per una persona".



Da Ferragamo a Tarantino, in tema foot fetish, il passo è breve. A domanda diretta, ecco la difesa di Guadagnino - su Everyeye potete recuperare la recensione di Bones and All - nei confronti del collega:"È una bella domanda e potrebbe portarmi ad essere un po' polemico. In verità, la maggioranza ha sempre torto. Affrontiamola. C'è una sorta di comodità nel fingere di essere facilmente scandalizzati in quanto maggioranza. Potrebbe essere la paura di essere visti che spinge le persone a prendere queste posizioni. Ma penso che, in un certo senso, sia irrilevante ai fini della giornata, perché i film di Quentin hanno un super successo. La gente li adora per il tipo di ossessione che mette in scena nei suoi film. E la calzatura è uno dei pilastri più importanti nell'industria della moda. Non importa quante siano le persone bigotte, non avranno successo in questo".



Nel 2021 Quentin Tarantino difese la sua ossessione per i piedi, sostenendo che sia una pratica comune anche per altri registi.