Tarantino su Kill Bill 3: 'Se sarà il mio prossimo film? Non posso escluderlo'

Quale sarà il prossimo progetto di Quentin Tarantino? La domanda tormenta tutti i fan del regista sin dall'uscita di C'era una Volta a... Hollywood, con lo spettro di Kill Bill Vol.3 che torna ad aleggiare ad Hollywood come ogni qualvolta ci si prepari ad un nuovo film del buon Quentin. Sarà davvero la volta buona?

A parlarne, stavolta, è stato Tarantino in persona: ospite alla Festa del Cinema di Roma, il regista di Pulp Fiction non ha escluso la possibilità di dedicarsi al terzo capitolo della saga con Uma Thurman nei prossimi tempi (a proposito: lo stesso Tarantino ammise qualche tempo fa di volere Maya Hawke per Kill Bill Vol.3).

"Non so quale sarà il prossimo film che girerò. Magari quello che suggeriva lei, Kill Bill 3, non lo escludo" è stata la risposta di Tarantino alla domanda sui suoi prossimi impegni lavorativi. Il regista, comunque, ha ammesso di avere altre priorità al momento: "Ho voluto fare un figlio verso la fine della mia carriera, ecco perché non l'ho voluto prima. Ora tutte le mie priorità sono cambiate un po'" sono state le sue parole.

Sperate anche voi che Tarantino torni presto a raccontare la storia della Sposa (o, presumibilmente, di sua figlia)? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, Zendaya ha commentato i rumor che la vorrebbero protagonista di Kill Bill Vol.3.