Tarantino, un fumetto racconterà la vita del grande regista: 'Quentin apprezzerebbe'

Ormai più di un "semplice" regista, Quentin Tarantino va considerato alla stregua di una vera e propria icona pop: i suoi film hanno influenzato in enorme misura l'immaginario collettivo degli ultimi 30 anni, ed è logica conseguenza di ciò il fatto che continuino a saltar fuori omaggi di ogni genere alla sua persona prima che ai suoi lavori.

Mentre Tarantino festeggia i suoi primi 60 anni, dunque, ecco arrivare l'annuncio di Quentin by Tarantino, una graphic novel in uscita il prossimo ottobre che si pone l'obbiettivo di raccontare, tramite le tavole di un fumetto, l'incredibile vita e l'arte del regista capace di donarci film come Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardi Senza Gloria.

Un'operazione che cercherà di coprire l'intero arco dell'ascesa di Quentin all'Olimpo della Settima Arte, dagli esordi de Le Iene all'ultimo C'era una Volta a... Hollywood: "I suoi film sono una lettera d'amore ai generi, ai registi e alle star, così come ai libri e ai fumetti con cui è cresciuto. Ci è sembrato perfetto quindi che fosse lo scrittore Amazing Améziane, un grande fan di Tarantino, a raccontare questa carriera nel modo in cui Quentin Tarantino stesso l'avrebbe fatto, con arguzia, estro e con dei dialoghi indimenticabili. Penso che Quentin approverebbe" ha spiegato Duncan Baizley di Titan Comics, la casa editrice che si occuperà del libro. Cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questa graphic novel? Fatecelo sapere nei commenti! Tarantino, intanto, è già al lavoro sul suo The Movie Critic.